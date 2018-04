Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do vozidla

TACHOV – Pachatel z vozidla odnesl doklady i rybářskou židličku.

Tachovští policisté přijali v sobotu oznámení o vloupání do vozidla, ke kterému došlo z pátku na sobotu v Bělojarské ulici. Do zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Fabia vnikl dosud neznámý pachatel poté, co rozbil skleněnou výplň zadního okénka na pravé straně vozidla. Následně vozidlo prohledal a odcizil z něj autorádio. Dále z neuzamčené přihrádky v přístrojové desce vzal kožený obal s manuálem k vozidlu, doklady k autorádiu a doklady k vozidlu. Ze zavazadlového prostoru odcizil ještě rozkládací rybářskou židli. Svým jednáním tak pachatel způsobil škodu na odcizených a poškozených věcech ve výši 2 200 korun. Tachovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

23. 4. 2018

