Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do vozidla

KLATOVY - Majitel zjistil, že z vnitřních prostor vozidla pachatel odcizil různé věci.

Policisté na obvodním oddělení v Klatovech přijali v pondělí oznámení o vloupání do vozidla. V době od 6. do 8. ledna letošního roku neznámý pachatel vnikl v Klatovech na oplocený pozemek a následně do zaparkovaného vozidla značky Opel Astra. Pachatel z vozidla odcizil navigaci s příslušenstvím, zavírací nůž a nabíječku k mobilnímu telefonu. Pachatel svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu dosahující téměř jedenáct tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

nprap. Ladmanová Dana

9. ledna 2018

