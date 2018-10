Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Tábor – Zloděj vzal notebook značky HP. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po zloději, který se v době okolo čtvrté hodiny odpolední pátku dne 5. října 2018 vloupal do osobního automobilu tovární značky Škoda Rapid, modré barvy, odstaveného v inkriminovanou dobu na parkovišti před hypermarketem Tesco na Soběslavské ulici v Táboře. Ze zavazadlového prostoru odcizil zde v černé látkové tašce zanechaný notebook značky HP s příslušenstvím. Majiteli způsobil škodu ve výši odhadem 40 000 korun. Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení.

Žádáme tímto každého, kdo se v této dobu na parkovišti před uvedeným HM nacházel, a mohl by k odcizení notebooku z modré Škody Rapid poskytnout jakoukoliv důvodnou informaci, aby ji předal táborským policistů na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

Zároveň opětovně upozorňujeme, že „Auto není trezor“ a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.

8. října 2018

