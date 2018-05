Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidel

Český Krumlov – Auto není trezor.

Policisté českokrumlovského obvodního oddělení šetří dva případy vloupání do vozidel.

V době od 12:00 hodin dne 23. května 2018 do 09:30 hodin 24. května 2018 se dosud neznámý zloděj po rozbití okna levých zadních dveří vloupal do osobního vozidla tovární značky Volkswagen Tiguan, zaparkovaného v ulici Do vrchu v Českém Krumlově. Ze zadního sedadla odcizil zde zanechanou hnědou koženou brašnu. Vlastní krádeží a poškozením vozidla způsobil majiteli celkovou hmotnou škodu za více než 20 000 korun.

V uvedené době poškodil dosud neznámý pachatel zadní levé trojúhelníkové okno u vozidla Škoda Octavia, které jeho majitel odstavil v ulici U Sáňkařské dráhy v Českém Krumlově. Z vozidla nebylo nic odcizeno, přesto byla škoda na vozidle odhadnuta na 2 000 korun.

Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění těchto skutků poskytnout jakékoliv důvodné informace k výskytu podezřelé osoby či osob na místech činů, aby své poznatky předal českokrumlovským policistům na jejich služebně v Tovární ulici č. 165 či telefonní lince 974 232 700.

Děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

27. května 2018

