Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vloupání do vozidel

NOVOJIČÍNSKO - události

Škodu sedm tisíc korun měl během uplynulých dnů způsobit dosud neznámý pachatel, který se pokusil v Kopřivnici vloupat do vozidla Citroën Berlingo. K události mělo dojít v době od 17:00 hodin dne 28. září do 8:30 hodin následujícího dne na ulici Pionýrská, poblíž domu s číslem popisným 737. Pachatel se na zaparkovaném vozidle Citroën pokusil vypáčit přední dveře, které poškodil, avšak do vozidla se mu vniknout nepodařilo.

Téměř v tu samou dobu, a to od 20:00 hodin dne 28. září do 14:45 hodin následujícího dne, mělo dojít v Kopřivnici také k vloupání do vozidla Škoda Octavia na ulici Česká u domu s číslem 318. V tomto případě, již pachatel vnikl dovnitř. Výtržník pomocí cihly rozbil skleněnou výplň okna u řidiče a následně z vozidla odcizil řadicí páku včetně řadícího mechanizmu. Ze zavazadlového prostoru poté odcizil čtyři kusy litých hliníkových kol včetně pneumatik a také zvedák. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na 27 tisíc korun.

V obou případech byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže a přečin poškození cizí věci, za které hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Zda má na svědomí obě vloupání stejný pachatel je předmětem vyšetřování.

Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k daným událostem mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731, či zavolali na bezplatnou linku 158.





Nový Jičín 1. října 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





