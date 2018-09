Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do vinice

KUTNOHORSKO – Pomozte při pátrání po neznámém pachateli.

K vloupání do vinice došlo v Kutné Hoře v době od 11. září 2018 od 22:30 hodin do dne 12. září 2018 do 19:15 hodin v ulici Gruntecká. Dosud neznámý pachatel poškodil pletivový plot a vnikl na pozemek vinice, kde odcizil nejméně 50 kg vinných hroznů různé odrůdy. Celková způsobená škoda je kolem 4 tisíc korun.

Policisté se obracejí na veřejnost, se žádostí o pomoc při pátrání po neznámém pachateli. Pokud máte jakékoli informace, nebo jste si všimli někoho podezřelého, sdělte nám je na policejním Obvodním oddělení v Kutné Hoře, nebo telefonicky na čísle 974 875 700 nebo na známé lince 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

14. září 2018

