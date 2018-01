Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

BEROUNSKO – Zloděj odcizil jízdní kolo.

V době od 18,00 hod. dne 20. 12. 2017 do 16,50 hod. dne 3. 1. 2018, v Králově Dvoře, v ulici Pod Hájem, provedl neznámý pachatel vloupání do sklepní kóje. Zloděj nejprve překonal visací zámek u dveří vedoucích do sklepní kóje, ze které následně odcizil pánské horské jízdní kolo zn. Author Impulse 2015, vel. 29", bílé barvy, v. č. HC0919773. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 10.100,-Kč.

Policisté z Obvodního oddělení Beroun pátrají nejen po neznámém zloději, ale také po odcizeném jízdním kole. Přivítají proto jakékoliv poznatky vedoucí k jejich vypátrání.

nprap. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

5. ledna 2018

