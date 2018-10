Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Písek – Zloděj odcizil speciálně upravenou tříkolku.

Písečtí policisté prošetřují případ vloupání do sklepních prostor domu v ulici Dvořákova. Zatím nezjištěný pachatel do domu vnikl někdy v době od dopoledních hodin dne 3. října do podvečera dne 5. října. Zloděj násilně překonal petlici i dřevěnou příčku u sklepní kóje, kde odcizil mechanickou, speciálně upravenou tříkolku pro dospělou osobu. Škoda je předběžně vyčíslena na 19 000 korun.

Policisté na místě činu společně s kriminalistickým technikem zajistili stopy, vše zadokumentovali a okolnosti vloupání dále prošetřují.

8. října 2018

