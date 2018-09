Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Prachatice - Bral vše, co mu přišlo pod ruku.

Policisté z obvodního oddělení v Prachaticích byli v pátek přivolání do jednoho domu v Národní ulici, aby začali pátrat po pachateli vloupání do sklepa. V přesně nezjištěné době neznámý zloděj za pomocí násilí vnikl do sklepa a následně odtud odcizil proutěný koš, několik kusů trvanlivého mléka, deset kilogramů brambor a několik lahví piva. Nepohrdl ani několika kilogramy vlašských ořechů. Majiteli sklepa tak způsobil škodu ve výši bezmála 1 400 korun.

23. září 2018

