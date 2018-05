Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Tábor - Zloděj odcizil aku nářadí a padesát lahví vína.

Policie včera zahájila pátrání po dosud neznámém pachateli, který se v přesně nezjištěné době před od 14. do 17. května letošního roku vloupal do sklepa v jednom z domu v Chýnovské ulici v Táboře. Po násilném překonání zámku na mříži vnikl do sklepa a odcizil zde aku vrtačku značky Parkside v plastovém kufříku černé barvy, aku šroubovák značky Parkside v plastovém kufříku černé barvy, pětadvacet láhví červeného vína různých značek a pětadvacet láhví bílého vína různých značek. Majitel odhadl vzniklou škodu na více než 16 tisíc korun. Táborští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádež.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

18. května 2018

