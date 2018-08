Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do rodinného domu

PELHŘIMOVSKO: Neznámý pachatel z domu odcizil počítač a náramkové hodinky

Policisté z Pelhřimova prověřují případ vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo v Pelhřimově v ulici Lipských. Neznámý pachatel u rodinného domu poškodil balkonové dveře, kterými se potom dostal do samotných obytných prostor. Z domu poté odcizil stolní počítač a náramkové hodinky. Policisté místo činu ohledali, zajistili stopy a případ zadokumentovali jako trestný čin krádež vloupáním. Neznámý pachatel tak svým jednáním majiteli způsobil škodu nejméně 85 tisíc korun, a to 60 tisíc poškozením balkonových dveří a 25 tisíc odcizením movitých věcí.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

30. srpna 2018

