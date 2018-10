Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rodinného domu

KLADENSKO – Rady, jak snížit riziko vloupání do rodinného domu, či bytu.

V pondělí 8. října ve večerních hodinách přijal operační důstojník na linku 158 oznámení o vloupání do rodinného domu v obci Kamenné Žehrovice. Zatím nezjištěný pachatel v době od 06.10.2018 17:00 hodin do 08.10.2018 21:50 hodin v domě v Karlovarské ulici nejprve vykopl železnou mříž zajišťující okno do suterénu nemovitosti a následně z objektu odcizil dvě úhlové brusky v hodnotě 3.500,- Kč. Poškozením vznikla majiteli škoda 1.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Přinášíme proto několik důležitých rad, jak snížit riziko vloupání do bytu, či domu:

Dobré sousedské vztahy Pokud máte ochotné sousedy, jsou leckdy lepší než drahý alarm. Udržujte dobré sousedské vztahy a pokud odjíždíte, požádejte souseda, aby nemovitost během vaší nepřítomnosti zkontroloval. Domluvte se na pravidelném vybírání poštovní schránky.

Informace na sociálních sítích Vyvarujete se zveřejňování informací o odjezdu z domova na vašem profilu. Pachatelé mohou i tímto způsobem zjistit, že váš byt, či dům nebude obýván a nikdo je nebude rušit při krádeži.

Cenné věci a finance patří do banky Velkou finanční hotovost, šperky, cenné sbírky známek a podobné věci nenechávejte nikdy doma v šuplíku. Vložte je na účet, či do bezpečnostní schránky v bance. Pokud máte doma cenné předměty, které nemůžete převézt do úschovy, pořiďte si jejich alespoň jejich fotografie. U drahých spotřebičů uschovejte doklady o koupi. V případě krádeže ulehčíte policistům práci s jejich identifikací. Dobře schovejte i klíčky od auta. Nenechávejte je viset spolu s ostatními klíči na věšáku u dveří.

Zavřete okna i dveře, vytáhněte rolety Před odjezdem, nejen na dovolenou, pečlivě zamkněte dveře a zavřete okna. I pootevřená „ventilačka“ poslouží pro vniknutí do domu. Okna zabezpečte bezpečnostní folií a dveře opatřete kvalitním bezpečnostním zámkem. Nenechávejte také stažené rolety, nebo žaluzie. Pokud jsou okna kryta závěsy, či roletami, dáváte jasně na vědomí, že v nemovitosti nikdo není.

Elektrospínač může odradit Nainstalujte si po dobu odjezdu elektrospínač, s jehož pomocí se občas rozsvítí světlo, nebo se zapne televize. Zloděj tak získá pocit, že v domě, či bytě někdo je. V některých případech pachatele odradí i nainstalovaná kamera, nebo alarm. V mnoha případech postačí i jejich makety.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. října 2018

