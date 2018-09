Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rodinného domku

KUTNOHORSKO – Pátráme po neznámém pachateli.

Dosud neznámý pachatel v čase od 16. září 2018 13:00hodin do 21. září 2018 19:00hodin se vloupal v obci Miskovice do jednoho ze zdejších rodinných domků. Zloděj překonal oplocení domu a vnikl do uzamčeného objektu. Zde z mrazničky v kuchyni odcizil bramborové hranolky a vepřové maso. Celková způsobená škoda je 500,-Kč.

Policisté se obracejí na veřejnost, se žádostí o pomoc při pátrání po neznámém pachateli. Pokud máte jakékoli informace, nebo jste si všimli někoho podezřelého, sdělte nám je na policejním Obvodním oddělení v Kutné Hoře, nebo telefonicky na čísle 974 875 700 nebo na známé lince 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

24. září 2018

