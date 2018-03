Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do rekreačního domu

RADNICKO - Z domu zmizela sada modelů autíček.

Včera v dopoledních hodinách přijali policisté obvodního oddělení Radnice oznámení o vloupání do rekreačního objektu v jedné z obcí na Radnicku. Dosud neznámý pachatel v době od konce ledna do včerejšího překonal oplocení u rekreačního domu, vnikl na pozemek a poté, co za použití násilí vnikl oknem do domu, prošel a prohledal vnitřní prostory. Místo činu nakonec opustil s odcizenou sadou modelů autíček. Škoda na odcizených věcech přesáhla pět tisíc korun a škoda na poškození byla odhadnuta na dva tisíce korun. Policisté po přijetí oznámení vyjeli ihned na místo, kde provedli neodkladné úkony, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případem se nadále zabývají a po pachateli a odcizených věcech pátrají.





por. Hana Kroftová, DiS.

22. března 2018

