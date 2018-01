Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rekreační chaty

BEROUNSKO – V chatové osadě Černidla.

Berounští policisté pátrají po neznámém pachateli, který v době od dne 16. 12. 2017 od 16:00 hod. do dne 13. 1. 2018 do 10:00 hod., provedl vloupání do rekreační chaty v chatové osadě Černidla, v k. ú. Loděnice. Zloděj nejprve vnikl na neoplocený pozemek chaty, následně vypáčil vstupní dřevěné dveře, vnikl do chaty, tuto prohledal a odcizil stolní LED lampu, obuv, dva spacáky, AKU elektrické koště, ruční svítilnu zn. Fenix, čelovou svítilnu zn. Fenix, PB vařič, dvě PB lahve, petrolejovou lampu a vysokotlaký hrnec. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 13.200,-Kč.

Policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého zloděje na tel. 974 872 700.

nprap. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

16. ledna 2018

