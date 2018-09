Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do rekreační chaty

NEVŘEŇ – Odcizil 10 litrů motorové nafty, křovinořez, vzduchovku, dalekohled a 2 plastové kanystry na vodu.

Policisté z obvodního oddělení Úněšov se od neděle 16. září 2018 zabývají případem vloupání do rekreační chaty, ke kterému došlo pravděpodobně mezi dny 15. – 16. září 2018 v obci Nevřeň. Nejprve se dosud neznámý pachatel pokusil vniknout do menší garáže, přiléhajících k rekreační chatě, a to poškozením visacího zámku dveří. Z garáže odcizil 10 litrů motorové nafty a vynesl krumpáč, kterým zřejmě vylomil boční okenice chaty. Tím vnikl do objektu, který prohledal a odcizil křovinořez i s popruhem na záda, vzduchovku s broky a terči, dalekohled a 2 kanystry na vodu. Dále šel s krumpáčem a vylomil petlici na stodole, kde nic nenašel. Majiteli tak vznikla škoda převyšující 30 000 korun. Po pachateli trestného činu krádeže vloupáním policisté pátrají.

V té souvislosti žádáme svědky, aby nás v případě jakýchkoliv postřehů kontaktovali na lince tísňového volání 158.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

vytisknout e-mailem Google+