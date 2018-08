Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do rekreační chalupy

MUTĚNÍN – Zloděj ukradl peněženky a mobilní telefon. Škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun.

Dne 30. července 2018 přijali policisté z Obvodního oddělení Poběžovice oznámení o vloupání do rekreační chalupy v katastrálním území obce Mutěnín. Dosud neznámý pachatel téhož dne v blíže nezjištěné době od 15:30 hodin do 17:00 hodin vstoupil na oplocený pozemek a otevřenými zadními dveřmi vnikl do chalupy. Tu prohledal a ukradl kabelku s klíči od domu, klíči od vozidla, osobními doklady a peněženkou s eury a z další místnosti další peněženku a mobilní telefon Iphone. Celková škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun. Policisté provedli ohledání místa činu a šetření v okolí. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Po pachateli intenzivně pátrají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. srpna 2018

