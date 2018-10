Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do pěti chalup

Písek – Kovářovsko – Muž středního věku z Příbramska má mít na svědomí škody za dvě stě tisíc.

Milevští policisté společně s kriminalisty objasnili pět případů vloupání do rekreačních chalup. Škody pohybující se kolem dvě stě tisíc korun má mít na svědomí muž středního věku z Příbramska, který již měl a má s trestnou činností problémy i jinde než na Písecku. Muž se měl na přelomu února a března letošního roku násilně vloupat do objektů především na Kovářovsku. Bral vše, co našel, měděné trubky, nářadí, jízdní kola, elektroniku, zahradní techniku i další věci.

Případ prověřovali milevští policisté, další vyšetřování vedou kriminalisté. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro trestné činy krádež a porušování domovní svobody.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

4. října

