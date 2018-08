Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do objektů

KLATOVSKO - Pachatelé vnikli do kiosku, školní jídelny a nevynechali ani kosmetický salon.

Policisté na obvodním oddělení v Klatovech přijali oznámení o vloupání do kiosku. V noci z 29. na 30. července letošního roku neznámý pachatel v Klatovech vnikl do kiosku, kde rozbil skleněnou výplň okna, vnikl do vnitřních prostor a odcizil finanční hotovost a různé věci. Poškozené firmě vznikla škoda dosahující téměř dvanáct tisíc korun.

Sušičtí policisté přijali oznámení o vloupání do budovy v obci na Sušicku. Pachatel v době od 30. do 31. července poškodil dveře do objektu a uvnitř odcizil mobilní telefon, finanční hotovost a sušenky. Dále z kosmetického salonku vzal různé nápoje, pošpinil přes třicet ručníků a osušek i netkanou textilii. Škoda bude vyčíslena dodatečně.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Ladmanová Dana

31. července 2018

