Vloupání do objektů

KAŠPERSKOHORSKO - Do pěti domů vnikl pachatel a odcizil různé věci a nářadí.

Policisté na obvodním oddělení v Kašperských Horách přijali v uplynulém týdnu pět oznámení o vloupání do domů. Nedaleko obce Nezdice na Šumavě neznámý pachatel vnikl do čtyř rekreačních chalup a jednoho rozestavěného domu. U některých objektů vnikl i do přilehlých hospodářských objektů i kůlen.

Pachatel odcizil motorovou sekačku, ponorné čerpadlo, dalekohled, indukční vařič, televizor, kufřík s vrtačkou, horské jízdní kolo, motorovou pilu, brusku, vysokotlaký čistič a další různé nářadí i věci. Ze dvou chalup pachatel nic neodcizil.

Poškozeným majitelům vznikla škoda přesahující 115 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

nprap. Ladmanová Dana

3. září 2018

