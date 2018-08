Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do kiosku

NOVÝ KRAMOLÍN - Zloděj ukradl jídlo a nápoje ze stánku na koupališti.

Dne 8. srpna 2018 zahájili na základě přijatého oznámení policisté Obvodního oddělení Poběžovice úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Dosud neznámý pachatel v blíže nezjištěné době v noci z úterý na středu vnikl do částečně oploceného areálu koupaliště mezi obcemi Nový Kramolín a Vranov, rozbil okno kiosku a vnikl do něj. Ukradl čtyřicet lahví nealko piva i s přepravními bednami, osmnáct lahví dvanáctky i s basou, šestnáct plechovek ovocných piv, klobásy, párky, hermelíny, chipsy, arašídy, křupky, šest litrových lahví rumu, vodky a ferneta a čtyřicet mlíček do kávy. Celková škoda byla vyčíslena na 6 tisíc korun. Policisté provedli ohledání místa činu a šetření v okolí. Po pachateli pátrají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. srpna 2018

