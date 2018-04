Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do domu

KLATOVY - Během středečního odpoledne pachatel vnikl do domu. V podvečer jej policisté zjistili a zadrželi.

Na obvodním oddělení v Klatovech přijali ve středu 25. dubna tohoto roku oznámení o vloupání do rodinného domu. Neznámý pachatel v obci u Klatov vnikl v době od 11.30 do 15.15 hodin do vnitřních prostor domu, kde odcizil dvě platební karty peněžního ústavu, finanční hotovost, pět kusů dámských a pánských hodinek, pánskou obuv a navigaci. Pachatel svým jednáním způsobil škodu dosahující třiceti tisíc korun.

Policisté po oznámení vyjeli na místo a byl přivolán i policejní psovod se služebním psem. Pětatřicet minut po sedmnácté hodině policisté zadrželi podezřelého muže a případ dále prověřují policisté z oddělení obecné kriminality.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

prap. Ladmanová Dana

26. dubna 2018

