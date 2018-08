Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Písek - Pachatel v noci odcizil tři jízdní kola. Pomůžete nám s jeho dopadením?

Písečtí policisté vyšetřují krádež vloupání do bytových domů v městě nad řekou Otavou na Budějovickém předměstí. Dosud neznámý pachatel v noci ze středy na čtvrtek, za použití násilí, vnikl do domů v ulici Pažoutova č. 2603 a č. 2604, kde dále vnikl do kolárny. Zde odcizil tři pánské jízdní kola v hodnotě několika desítek tisíc korun.

Policisté žádají případné svědky, kteří si mohli krádeže všimnout, aby nás kontaktovali na Obvodním oddělení v Písku, Na Výstavišti 377, telefon 974 235 700, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za vaši pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

12. srpna 2018

