Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vloupání do čerpací stanice

NOVOJIČÍNSKO - události

Policisté ze Studénky pátrají po dosud neznámém pachateli, který se měl vloupat do benzínové čerpací stanice. K celé události mělo dojít v sobotu 25. srpna v době od 2:30 až 3:00 hodin na ulici Butovická. Pachatel po násilném překonání okna nad vstupními dveřmi vnikl dovnitř a odcizil cigarety různých značek v hodnotě přesahující 50 tisíc korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Pachateli za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k této události mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 761 či zavolali na bezplatnou linku 158.



Krádež

Dne 24. srpna 2018 zahájili policisté z Kopřivnice úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže, kterého se měl dopustit dvaatřicetiletý muž ze Štramberku. Podezřelý muž měl v uplynulých dnech opakovaně v různých prodejnách v Kopřivnici uschovat pod oblečení drobné zboží (např. cukrovinky, čokolády, atd.), a toto následně přenést bez zaplacení přes pokladnu. Škoda způsobená odcizením převyšuje 10 tisíc korun. Za přečin krádeže spáchaný formou pokračování v trestném činu, tak muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Nový Jičín 27. srpna 2018

por. Mgr. Petr Směták

komisař oddělení tisku a prevence

