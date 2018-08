Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupal se do vozidla nebo do chatek

CHEBSKO – Hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání jedenatřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání pokračujících přečinů krádeže a poškození cizí věci a přečinů neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody.

Všech uvedených přečinů se měl zmíněný muž dopustit od 25. do 26. srpna v Chebu. Nejdříve se měl v ranních hodinách vloupat do vozidla zaparkovaného na jednom z parkovišť a odcizit z něj například peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí nebo platební kartou, subwoofer, zesilovač, cigarety nebo digitální teploměr. Ještě týž den se zaměřil na chatky v jedné ze zahrádkářských kolonií v Chebu. Zde se měl vloupat do třech objektů a z těch odcizit například plechovky s alkoholickými i nealkoholickými nápoji, instantní kávu, nářadí, rádio nebo rybářské náčiní. Když už se noc překlenula do dalšího dne, měl se vloupat ještě do jednoho objektu. Po vypáčení vchodových dveří jednoho z bytových domů v Chebu měl do něj vstoupit a odcizit jízdní kolo. Celkově tak měl odcizením věcí způsobit škodu ve výši téměř čtyřiceti tisíc korun.

Kriminalistům se podařilo ještě dne 26. srpna zjistit, kdo že se měl uvedených přečinů dopustit právě zmíněný jedenatřicetiletý muž z Chebska, který byl krátce po půlnoci dne 27. srpna předveden k podání vysvětlení a posléze zadržen po předchozím souhlasu státního zástupce.

Jedenatřicetiletý muž byl v minulém roce za přečin krádeže uznán vinným a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, který vykonal na začátku srpna letošního roku. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Okresní soud v Chebu rozhodl o umístění muže do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Bc. Michal Žáček

29. 8. 2018

