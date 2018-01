Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do sklepa

KROMĚŘÍŽSKO: Ukradl slivovici, jízdní kolo a pracovní nářadí.

Včera dopoledne zavolal na linku 158 osmašedesátiletý muž z Koryčan, který oznámil, že se někdo vloupal do jejich sklepa a kradl tam.

Pachatel vnikl do sklepa bytového domu v noci ze středy na čtvrtek. Nezjištěným způsobem bez poškození vstupních dveří se dostal do domu. Sešel do suterénu, kde z chodby ukradl bezmála padesát lahví se slivovicí. Poté se vloupal do jedné ze sklepních kójí. Uvnitř vzal pětatřicet lahví slivovice a pracovní nářadí. Vnikl také do kolárky. Tam odcizil dámské horské jízdní kolo. Při krádeži navíc poškodil rám pánského kola, ke kterému bylo dámské připoutáno. Zloděj tímto jednáním majitelům způsobil škodu odcizením za bezmála třicet tři tisíc korun a škodu poškozením ve výši čtyři tisíce korun.

Skutek nyní vyšetřují policisté z Morkovic. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestných činů krádež a porušování domovní svobody. Po dopadení mu za to může hrozit až tříleté vězení.

Doporučujeme, aby se majitelé (nájemníci) bytů snažili dům celodenně zamykat. Klíče od domu musí mít pouze omezený okruh lidí (nájemníci, doručovatelka apod.). Za vpuštění cizí osoby do domu musí odpovídat dospělá osoba.

12. ledna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

