Vloupal se do několika objektů

SOKOLOVSKO – V jednom případě mu pomohl další muž.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětatřicetiletého a pětatřicetiletého muže. Prvně jmenovaného obvinili ze spáchání přečinu Krádež spáchaného formou spolupachatelství. Druhý zmiňovaný muž byl obviněn z pokračujícího přečinu Krádež a přečinů Porušování domovní svobody a Poškození cizí věci.

V měsíci leden 2018 měl pětatřicetiletý muž vypáčit jednu z garáží v Sokolově, přičemž druhý muž měl hlídat a sledovat okolí, aby mohl svého známého včas upozornit na případné nebezpečí. Následně měli oba vstoupit do garáže, tu prohledat a nakonec z ní nic neodcizit.

V dalších případech měl již pětatřicetiletý muž konat sám. Postupně se měl v měsících únor až duben letošního roku vloupat do sklepní kóje, do zahradní chatky a také do bezmála deseti garáží. Z těchto objektů odcizil například hliníková kola, svařovací agregát, přívěsný vozík nebo ruční nářadí.

Sokolovským kriminalistům se podařily všechny skutky objasnit díky precizní práci. Muž byl zadržen po předchozím souhlasu státního zástupce a umístěn do policejní cely. V době jeho pobytu v cele podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten ho akceptoval a Okresní soud v Sokolově pak poslal pětatřicetiletého muže do vazby. Devětatřicetiletý muž se již ve vazbě nachází a to za dřívější majetkovou trestnou činnost, o které jsme informovali ZDE.

V případě prokázání viny hrozí pětatřicetiletému muži trest odnětí svobody až v délce tří let.

prap. Bc. Michal Žáček

26. 4. 2018

