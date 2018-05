Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupal se do dvou domů a do několika bytů

KARLOVARSKO – Případy objasnili kriminalisté.

Pracovníci 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Karlovy Vary odvedli další skvělou práci. Podařilo se jim totiž objasnit případy, ve kterých se neznámý pachatel vloupal do dvou rodinných domů a sedmi bytů v Karlových Varech. Kriminalisté díky důkladnému prověřování a svým informačním zdrojům zjistili, že se skutků měl dopustit jedenapadesátiletý muž z Karlovarska. Toho pak kolegové z 2. oddělení obecné kriminality obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody a to spáchaných jak dílem dokonaným, tak ve stádiu pokusu, a také z přečinu poškození cizí věci.

Zmíněný jedenapadesátiletý muž se měl uvedených skutků dopustit od 3. do 10. května v různých částech města Karlovy Vary. V jednom případě měl vniknout přes pootevřenou ventilaci okna do domu, ze kterého měl odcizit pamětní zlaté dukáty, na 100 kusů pamětních stříbrných mincí nebo několik šperků. Jen v tomto domě měl způsobit škodu ve výši téměř 250 tisíc korun. Muž se měl vloupat ještě do dalšího rodinného domu, avšak na jiné adrese, ze kterého však nic neodcizil.

V dalších sedmi případech se pak zaměřil na byty. Do těch se měl dostávat převážně tak, že rozbíjel skleněné výplně dveří a oken. V některých bytech měl odcizit třeba sušenky nebo víno. V jednom případě byl dokonce přistižen majitelem bytu, před kterým se měl schovat na toaletě. Následně měl stejným oknem, kterým do bytu vlezl, utéct pryč a vybrat si o pár chvil později další bytovou jednotku. U té měl opět rozbít okno, přičemž se měl pořezat a z bytu odcizit ručník.

Odcizením věcí měl způsobit škodu ve výši téměř 250 tisíc korun a poškozením měl způsobit škodu ve výši kolem 20 tisíc korun.

Kriminalisté jedenapadesátiletého muže zadrželi a podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce podnět akceptoval a následně ho Okresní soud v Karlových Varech umístil do vazby.

nprap. Bc. Michal Žáček

14. 5. 2018

