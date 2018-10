Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vítr viníkem?

HRADECKO - Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil.

Včera 3.10. krátce po 11. hodině se na silnici II. třídy mezi obcemi Libřice a Černilov stala dopraní nehoda dvou osobních vozidel. Řidič vozidla Citroen Berlingo s připojeným přívěsem, který jel směrem na Černilov, nepřizpůsobil rychlost jízdy a vlivem silného poryvu bočního větru se mu na levý bok do protisměrné části vozovky převrátil přívěs, který narazil do levého boku protijedoucího vozidla značky Renault Megane. Přívěs se utrhl a skončil převrácený na levém boku uprostřed vozovky. Řidič renaultu ve snaze zabránit střetu strhl řízení vpravo, kde narazil do směrového sloupku a v příkopě do stromu. Řidič citroenu vyjel mimo silnici do příkopu, kde vozidlo skončilo na pravém boku.

Při nehodě nešlo k žádnému zranění. Oba řidiči byli podrobeni dechové zkoušce s negativním výsledkem. Celková škoda přesáhla částku 330 tisíc korun.

Policisté u obou vozidel zadrželi kvůli závadám osvědčení o registraci. Míra zavinění je předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

4.10.2018, 13.20

