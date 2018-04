Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendový servis

Ms kraj: Nehody, nálezy munice a další zprávy

Bruntálsko: Nehody dvou motocyklistů

Včera kolem 17. hodiny došlo na Bruntálsku ke dvěma dopravním nehodám motocyklistů.

* Policisté prověřují okolnosti nehody motocyklisty, ke které došlo včera odpoledne na silnici vedoucí z Rýmařova do Ondřejova. Motocyklista sjel z dosud nezjištěných příčin mimo komunikaci, kde narazil do objektu. Podle informací záchranářů muž zraněním podlehl.

Policisté zjišťovali na místě informace a okolnosti týkající se nehody, provedli potřebnou dokumentaci. Vzhledem k přistání vrtulníku, který zraněného transportoval, byla silnice na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Policisté řídili po danou dobu provoz. Doplním, že v této chvíli nejsou k dispozici bližší informace (například věk řidiče).

* Ke druhé nehodě došlo v téměř totožném čase. Řidič motocyklu (ročník 1959) narazil z dosud nezjištěných příčin těsně za obcí Rýmařov do zábradlí mostku, poté sjel mimo komunikaci. I tuto nehodu, při které došlo k vážnému zranění řidiče, policisté zadokumentovali a v prověřování okolností pokračují.



Frýdecko-Místecko: Pohřešovaná žena nalezena

Včera večer přijali policisté oznámení o pohřešování ženy (přes 70 let), která měla odejít snad na procházku ve směru z Paskova do Frýdku-Místku, zřejmě po cyklostezce vedoucí kolem řeky. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo podezření, že žena mohla být v ohrožení života. Policisté po prověření prvotních informací zahájili pátrací akci, do které se zapojili mimo policistů příslušného obvodního oddělení také policejní psovodi se služebními psy a policisté speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství.

Pokud situace dovolila, vytvořili policisté pro efektivní pátrání rojnici. Po půlnoci zaregistrovali policisté, konkrétně speciální pořádkové jednotky, poblíž řeky ležící osobu, paní. Jevila znaky vyčerpání a podchlazení. Policisté se s ní snažili komunikovat, přivolali také lékaře. Na místě poskytovali prvotní, neodkladnou zdravotní pomoc, posléze ženu předali zdravotníkům. Ověřili si, že se jedná o pohřešovanou ženu.



Ostrava: Poškození výlohy prodejny

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Neznámý pachatel v průběhu páteční noci poškodil prosklenou výlohu prodejny v centru Ostravy. K poškození mohlo dojít vhozením kamene či kamenů do skla výlohy. Společnost vyčíslila předběžnou škodu na 15 000 korun. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody až na jeden rok.

Nový Jičín: Mobil koupený přes inzerát nemá

Novojičínští policisté zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a objasnění skutečností nasvědčujících spáchání přečinu podvodu. Neznámý pachatel měl na internetovém portálu prostřednictvím inzerátu nabízet k prodeji mobilní telefon. Na nabídku reagovala počátkem dubna 15letá dívka z Novojičínska, která prodávajícímu odeslala téměř 10 000 korun. Do současně doby dívka zaplacený mobilní telefon neobdržela a inzerující osoba je nekontaktní. Za uvedené jednání stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dva roky.



Munice na poli i v garáži…



Opavsko

V sobotu dopoledne přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o nálezu munice na poli v katastru obce Březová. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka z obvodního oddělení Hradec nad Moravicí a současně pyrotechnik z Pyrotechnické služby Policie České republiky, který si munici převzal. Mělo by se jednat o nevybuchlou munici z II. světové války, zřejmě dělostřelecký granát.



Ostrava

V pátek nalezla žena při vyklízení garáže v Ostravě tři desítky nábojů, které byly zasunuty do kulometného pásu. Náboje byly zkorodované. Žena odnesla nález na obvodní oddělení Policie České republiky. I k této věci byl přivolán pyrotechnik z Pyrotechnické služby Policie České republiky, který si munici převzal.



* K tématu lze obecně sdělit, že při nálezu jakékoliv munice je potřeba minimalizovat nebezpečí, tedy možnost exploze a případného zranění osob. V žádném případě by občané neměli s municí manipulovat, ale odstoupit do bezpečné vzdálenosti od místa nálezu a neprodleně přivolat policisty. Je žádoucí, pokud to situace dovolí, zamezit přístupu na místo dalším osobám. Pro oznámení lze využít bezplatnou policejní linku 158.

Bruntálsko: Za volant usedl v zákazu řízení a pod vlivem alkoholu

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 35letý muž z Ostravy. V sobotu nad ránem zastavila policejní hlídka v Bruntále osobní vozidlo, které řídil. Policisté zjistili, že muž usedl za volant automobilu přesto, že mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. A nejen to. Výsledek provedené orientační dechové zkoušky vykázal pozitivní hodnotu – přes dvě promile alkoholu v dechu. Muži hrozí za uvedené jednání až tříletý trest odnětí svobody.

Ostrava: Drahý spánek

Neznámý pachatel využil v sobotu nad ránem spánku 42letého muže, který cestoval ostravskou tramvají. Odcizil mu různé doklady, například platební kartu, dále peníze a v neposlední řadě také mobilní telefon. Celkovou škodu poškozený vyčíslil předběžně na téměř 4 500 korun. Neznámý pachatel je podezřelý z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezslého kraje

oddělení tisku a prevence, 23. dubna 2018

