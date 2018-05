Víkendový informační servis

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Střet cyklisty s vozidlem



Včera v podvečer, před šestou hodinou, došlo v obci Hodslavice na Novojičínsku k dopravní nehodě, při které byl zraněn 11letý chlapec. Podle dosavadních informací měl jet chlapec na jízdním kole a zřejmě při odbočování nedal přednost protijedoucímu vozidlu a došlo ke střetu. Dítě bylo zraněno, převezeno do nemocnice. Dechová zkouška u řidičky automobilu byla negativní. S ohledem na charakter události byl na místo přivolán policista, který poskytoval psychologickou pomoc zúčastněným. Policisté provedli na místě potřebnou dokumentaci. V prověřování informací, které se nehody týkají, i nadále pokračují.





Nový Jičín: Žena je podezřelá z nesplácení půjčky



Policisté územního odboru Nový Jičín, zabývající se hospodářskou kriminalitou, prověřují okolnosti jednání mladé ženy z Fulnecka. Je podezření, že i přes povědomí, že nebude vzhledem ke své finanční situaci schopna splátky řádně a včas uhradit, uzavřela v roce 2017 se soukromou společností smlouvu o zápůjčce na částku téměř 10 000 korun. Do současně doby splatila poměrově velmi nízkou část dluhu oproti stanoveným splátkám. Kriminalisté zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.





Těrlicko (okres Karviná): Vyrušen…



Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se v sobotu odpoledne vloupal po překonání zajišťovacího zařízení do sklepních prostor firmy z okresu Těrlicko na Karvinsku. Přemístil drogistické zboží, které chtěl odcizit. To se mu však podařilo jen částečně, neboť byl s největší pravděpodobností vyrušen přicházející osobou. Odnesl tak zboží v hodnotě přesahující 4 000 korun, ostatní „připravené“ zůstalo v objektu. Další škodu za 500 korun způsobil na zajišťovacím zařízení při samotném vloupání. Neznámému pachateli hrozí za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.







Krnov (okres Bruntál): Krádež zboží



Dvacetiletý muž z Bruntálu je podezřelý, že se včera (v sobotu) v odpoledních hodinách pokusil odcizit v krnovském obchodě různé zboží, konkrétněji sladkosti, alkoholické nápoje či drogistické zboží. Výrobky vzal z regálů a vložil nikoliv do nákupního košíku, ale do vlastní tašky. Bez zaplacení prošel pokladnou. Hodnota zboží činila více než 3 000 korun. Muž se měl krádeže dopustit přesto, že byl za uvedené jednání v posledních třech letech odsouzen. Aktuálně mu hrozí trest v rozmezí od šesti měsíců do tří let.





Brušperk (okres Frýdek-Místek): S automobilem couval…



Policisté sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 66letému muži z okresu Frýdek-Místek. Muž měl projíždět s osobním motorovým vozidlem obcí Brušperk. Následně měl automobil zastavit a opět se chtěl rozjet. Zřejmě omylem však zařadil zpátečku a narazil do za ním stojícího vozidla. Provedenou dechovou zkouškou policisté zjistili, že muž usedl za volant s více než 2 promilemi alkoholu v dechu. Policisté věc vedou ve zkráceném přípravném řízení. Škoda na vozidlech byla prozatím vyčíslena na 1 000 korun. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest v rozmezí od šesti měsíců do tří let odnětí svobody.









Kola v kurzu…



• Karvinsko: Policisté prověřují okolnosti krádeže dvou jízdních kol, ke které mělo dojít v noci ze čtvrtku na pátek. Neznámý pachatel odcizil z poschodí domu v obci Albrechtice v okrese Těrlicko jízdní kolo jištěné zámkem v hodnotě 9 000 korun. V průběhu prověřování této krádeže byla zjištěna krádež dalšího kola v domě, konkrétně ze suterénu objektu. Majitel tohoto jízdního kola si ho cenil na téměř 10 000 korun.



• Novojičínsko: K dalšímu skutku došlo v Nošovicích na Novojičínsku. Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době z pátku na sobotu vnikl do sklepních prostor bytového domu. Odcizil dvě jízdní kola, jejichž souhrnná cena se pohybuje kolem 40 000 korun.





por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 27. května 2018

