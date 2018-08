Víkendové zprávy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nezaplatili za zboží…

• Frýdlant nad Ostravicí: Policisté prověřují okolnosti krádeže zboží v prodejně ve Frýdlantu nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek). Muž (31 let) měl různé potraviny, například konzervy, ale i alkoholické nápoje, vložit místo do nákupního vozíku do tašky. Se zbožím v hodnotě téměř 2 000 korun prošel pokladnami, aniž by za „nákup“ zaplatil. Skutku se dopustil přesto, že byl za toto jednání v posledních třech letech odsouzen. Pokud budou splněny podmínky, budou policisté věc řešit ve zkráceném přípravném řízení pro podezření z přečinu krádeže. Trestní sazba se v tomto případě pohybuje od šesti měsíců do tří let odnětí svobody.

• Kopřivnice: Z přečinu krádeže je podezřelý muž ze Štramberku. V jednom z kopřivnických obchodů měl vzít z prodejního regálu několik kusů čokolád v hodnotě téměř 500 korun. Zboží uschoval pod oděv a prošel pokladnou bez zaplacení. Poté byl na místě zadržen a předán policistům. I zde lze konstatovat, že pokud budou splněny podmínky, budou policisté věc řešit ve zkráceném přípravném řízení. Trestní sazba je v tomto případě stanovena až na dva roky odnětí svobody.



Odcizení nanuků, jízdního kola i kabelů…

• Ostrava: Neznámý pachatel vnikl na oplocený pozemek jednoho z venkovních vodních areálů v Ostravě. Zamířil k mrazícímu boxu umístěnému u stánku s občerstvením. Po překonání zámku boxu odcizil vnitřní ukládací systém s množstvím mražených výrobků, především nanuků. Škoda na majetku a odcizeném zboží byla předběžně vyčíslena na téměř 12 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže.

• Příbor: Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v pátek po třetí hodině odpolední odcizil před prodejnou nezajištěné pánské horské jízdní kolo. Ke krádeži došlo v Příboru na Novojičínsku. Majitel vyčíslil hodnotu kola na 9 000 korun. Policisté věc prověřují pro podezření z přečinu krádeže.

• Ostrava: Více než pět desítek metrů kabelů odcizil neznámý pachatel v Ostravě – Přívozu z mostu na dálničním tělese D1. Učinil tak po vyhnutí krytu. Poškozená společnost vyčíslila škodu předběžně na 15 000 korun. Policisté věc kvalifikovali jako přečin krádeže.



Ve všech třech výše uvedených případech Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Poškozená vozidla…

• Novojičínsko: Policisté z obvodního oddělení Nový Jičín zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od páteční noci do sobotního poledne poškodil (s největší pravděpodobností proražením) pneumatiky osobního vozidla zaparkovaného v katastru obce Mořkov. Předběžná škoda je vyčíslena na 6 000 korun. Za uvedené jednání stanoví trestní zákoník odnětí svobody až na jeden rok.

• Karvinsko: K poškození vozidla došlo také na Karvinsku, konkrétně v katastru Dolní Lutyně. Neznámý pachatel poškodil na parkovišti zaparkované osobní vozidlo – nezjištěným předmětem mimo jiného poškrábal karoserii a poškodil zrcátka. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Trestní sazba je rovněž v tomto případě stanovena až na jeden rok.

Krádeže: Kabelky ze zkoušecí kabiny a peněženky při jízdě tramvají

Obezřetnost se určitě vyplatí, a to v denní i noční době a na jakémkoliv místě. Mějte stále své věci, zejména pak osobní doklady a cennosti, neustále při sobě a „na očích“, pachatelům stačí chvilková nepozornost a...



• Ostrava: Být obezřetný na své věci při nakupování je bezesporu zapotřebí, a to i ve chvíli, kdy si zkoušíte oblečení. Policisté prověřují okolnosti krádeže kabelky, ke které mělo dojít v sobotu kolem poledne v prodejně oblečení v Ostravě – Mariánských Horách. Mladá dívka si v kabince zkoušela vyhlédnuté oblečení. V nestřežené chvíli jí měl neznámý pachatel otvorem ve spodní části kabiny kabelku odcizit. Dívka v ní měla různé věci, včetně peněženky a osobních dokladů. Škoda se pohybuje přes tři tisíce korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže.

• Ostrava: Téměř stejná doba, jen jiné místo a způsob krádeže – neznámý pachatel měl během jízdy tramvají využít nepozornosti 30letého muže a z oblečení mu odcizil peněženku s osobními doklady a penězi. Poškozený vyčíslil předběžnou škodu na více než 400 korun. Rovněž v tomto případě zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže.

V obou případech stanoví trestní zákoník za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 12. srpna 2018

