Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendové zprávy

Bruntál - nehody, krádeže a jiné

Zejména sníh a led na vozovkách potrápil řidiče i v okrese Bruntál. Dopravní policisté řešili v průběhu víkendu deset nehod, při kterých se jedna osoba zranila těžce a čtyři lehce. Způsobená škoda přesáhla 600 tisíc korun.

V sobotu 17. 3. 2018 v Heřmanovicích jel 38letý muž s vozidlem Renault a na zasněžené a namrzlé komunikaci dostal smyk. Vyjel vpravo mimo silnici, kde se střetl s kovovým zábradlím. Způsobená škoda činí 18 tisíc korun.

V Heřmanovicích ve stejný den havarovala také 19letá řidička s vozidlem Peugeot. Na sněhem pokryté a zledovatělé komunikaci dostala při průjezdu pravotočivé zatáčky smyk a vyjela do protisměru. Následně za levý okraj silnice, kde najela do betonového zpevnění silnice. Při nehodě se lehce zranila a byla převezena k ošetření do nemocnice. Způsobená škoda činí 50 tisíc korun.

V Ludvíkově na silnici, která byla pokryta rozježděným mokrým sněhem, dostala 28letá řidička dne 16. 3. 2018 smyk. S vozidlem Audi přejela nekontrolovaně do protisměru, kde se střetla s vozidlem Opel, které řídil 64letý muž a automobil skončil v příkopu. Způsobená škoda činí 80 tisíc korun.

Mezi obcí Valšov a Bruntál při průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na zledovatělé komunikaci 32letý řidič s vozidlem Ford smyk. Vyjel s vozidlem vpravo za okraj vozovky a střetl se s patníkem. Sjel do příkopu, kde se auto převrátilo několikrát přes střechu. Při nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl převezen zdravotníky do nemocnice. Hmotná škoda přesáhla 100 tisíc korun.

V neděli 18. 3. 2018 v Rudné pod Pradědem při jízdě na zledovatělé silnici dostal 27letý řidič s vozidlem Volkswagen sérii smyků. V protisměru narazil do svodidla a poté přejel zpět doprava, kde se čelně střetl s oplocením pozemku. Způsobená škoda činí 52 tisíc korun.

Mezi Václavovem a Malou Štáhlí jela 21letá řidička s vozidlem Škoda a na zasněžené komunikaci dostala smyk. Vyjela za pravý okraj vozovky, kde zachytila o svodidla a přejela do protisměru a následně do levého příkopu. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda činí 150 tisíc korun.

Při nakupování přišla o peněženku

Krnovští policisté přijali v neděli 18. 3. 2018 oznámení 21leté ženy o odcizení peněženky. Ke krádeži mělo dojít v obchodním domě v Opavě a pachatel peněženku poškozené odcizil z kabelky, kterou měla přes rameno. V ní byly také doklady, platební karta a hotovost 2 500 korun. Krnovští policisté případ zadokumentovali a postoupí dle místní příslušnosti kolegům do Opavy.

Podnapilý muž skončil na záchytce

Veřejné pohoršení budil dne 16. 3. 2018 před obchodním domem v Krnově na ulici Revoluční dne 16. 3. 2018 v podvečerních hodinách muž, který se zde válel po zemi. Přivolaní policisté jej ztotožnili, jednalo se o 53letého muže z Albrechticka, který byl pod vlivem alkoholu, nebyl schopen

se postavit na nohy a ani komunikovat. Dechová zkouška vykázala hodnoty přes 3 promile. Muž střízlivěl na záchytné stanici v Opavě a je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku.

Odcizení novin a časopisů

Bruntálští policisté prověřují krádež věcí z obytných prostor domu na ulici Požárníků v Bruntále. Pachatel vnikl dne 14. 3. 2018 do domu, ve kterém odcizil nalezenou finanční hotovost a svazek různých časopisů. Způsobená škoda činí 11 790 korun.

Nález munice

Krnovští policisté přijali dne 15. 3. 2018 oznámení o nálezu munice při průzkumu na stavbě obchvatu města Krnova. V Krásných Loučkách oznamovatel nalezl tankový granát ráže 110 mm, protitankovou minu a další munici. Přivolaný pyrotechnik z Frýdku Místku si vše převzal k odborné likvidaci.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

19. 3. 2018

