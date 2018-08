Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Víkend ve znamení alkoholu nejen za volantem

SVITAVSKO – Nejmenší naměřená hodnota byla 1,42 promile.

Ilustrační fotoO tomto víkendu účastníci provozu asi moc neřešili, že za volant či za řídítka jízdního kola se pod vlivem návykových látek neusedá.

První případ řeší kolegové již z pátečního rána. To kontrolovali dvaadvacetiletého řidiče nákladního vozidla v Moravské Třebové. Dechová zkouška u něj prokázala přítomnost alkoholu v dechu a to hned v hodnotě 1,65 promile.

Dalším hříšníkem je jednašedesátiletý cyklista, který se v sobotu před jízdou pravděpodobně posilnil alkoholickými nápoji v takové míře, že následně nezvládl jízdu ze Strakova do Litomyšle a havaroval. Dechovou zkouškou jsme u něj prokázali přítomnost alkoholu v dechu v hodnotě 2,68 promile. Obdobný případ jsme řešili ten samý den v Moravské Třebové, kdy šestadvacetiletá řidička nezvládla řízení osobního vozidla, vyjela mimo komunikaci a narazila do dopravní značky „nejvyšší dovolená rychlost“. Ke zranění řidičky naštěstí nedošlo. U mladé ženy jsme provedli zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla pozitivní v hodnotě 1,36 promile. Dle jejího tvrzení před havárií ujela nejméně 180 km a měla namířeno do Ostravy.

Dalšího nezodpovědného řidiče zastavili kolegové z Litomyšle v osobním vozidle na náměstí. Kontrolou vyšlo najevo, že se jedná o sedmadvacetiletého cizince. I zde policisté provedli zkoušku na alkohol v dechu. Ta byla pozitivní v hodnotě 1,97 promile.

Oba řidiči jsou v současné době podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to jím před soudem v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Řidičce, vzhledem ke způsobené havárii, hrozí v případě prokázání viny, trest odnětí svobody až na tři roky. Cyklistu bude řešit příslušný správní orgán, který ve věci rozhodne.

20. srpna 2018

nprap. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem Google+