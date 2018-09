Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkend v okrese Bruntál

Bruntál - krádeže peněženek a nehody

Dne 15. 9. 2018 po půlnoci v Krnově v baru na ulici Zámecké náměstí odcizil prozatím neznámý pachatel na stole odloženou peněženku. V ní se nacházela hotovost 2 200 korun, doklady a také platební karta.

O peněženku přišla v pivnici v Bruntále na ulici Kavalcova dne 16. 9. 2018 také 44letá žena. Prozatím neznámý pachatel využil její nepřítomnosti a peněženku odcizil z kabelky, kterou nechala odloženou na židli u stolu. V ní byla hotovost 250 korun, doklady a platební karta. Způsobená škoda činí 750 korun.

V pátek 14. 9. 2018 v době od 8:30 do 8:45 hodin v budově neziskové organizace na ulici Opavská v Krnově využil prozatím neznámý pachatel odemčených a otevřených dveří jedné z kanceláři. Vnikl dovnitř a z odložené kabelky odcizil peněženku i s hotovostí 3 tisíce korun, platební kartou a doklady. Způsobená škoda činí 4 300 korun.

U všech tří případů policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za který trestní zákoník stanoví pachateli trestní sazbu odnětí svobody až do výše dvou let.

Nehodovost

V průběhu víkendu policisté řešili 11 dopravních nehod, při kterých došlo u šesti osob k lehkému zranění. Způsobená škoda přesáhla 1,5 mil. korun.

V pátek 14. 9. 2018 v 14:45 hodin u obce Jamartice 46letý řidič vozidla Škoda Octavia se při předjíždění dvou vozidel nedokázal včas zařadit zpět do své jízdní poloviny a pravým bokem narazil do předjížděného vozidla Hyundai, které po střetu vyjelo do pravé příkopy. Následně došlo k dalšímu střetu a to škodovky s protijedoucím vozidlem Peugeot. Vozidlo Škoda bylo odmrštěno za pravý okraj silnice a narazilo do ohradníku. Při nehodě utrpěli dva z řidičů zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici. Způsobená škoda činí 173 tisíc korun. Požití alkoholu bylo u řidičů vyloučeno dechovou zkouškou.

V poledne v neděli 16. 9. 2018 mezi obcí Žďárský Potok a hranicí okresu Šumperk řídil 48letý muž motocykl Yamaha a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, který nezvládl. S motocyklem spadl na pravou stranu komunikace a vyjel za pravý okraj, kde narazil do směrového sloupku. Při nehodě se motorkář lehce zranil a byl převezen k ošetření do nemocnice. Způsobená škoda činí 31 tisíc korun. 699

V Rýmařově dne 16. 9. 2018 po 10:00 hodin na křižovatce ulic Opavská a Revoluční 25letá řidička odbočovala s vozidlem Honda vlevo, když v protisměru přijíždělo vozidlo Seat 53letého řidiče. Došlo k nárazu a honda byla odhozena do příkopu. Set následně narazil ještě do stojícího vozidla Ford. Řidička uvedla, že seat jel pomalu a tak si myslela, že jí řidič tohoto auta umožňuje projetí. Způsobená škoda činí 340 tisíc korun. Při nehodě utrpěla řidička a její spolujedoucí lehká zranění.

Dne 14. 9. 2018 v 14:05 hodin mezi obcemi Malá Štáhle a Rýmařov jela 43letá řidička s vozidlem Opel, když při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostala na mokré vozovce smyk. Vjela za levý okraj silnice, kde narazila do betonového oplocení. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda činí 90 tisíc korun.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

17. 9. 2018

