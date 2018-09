Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Víkend byl na Náchodsku plný dopravních nehod

NÁCHODSKO – Na vině nepozornost, přeceňování sil a alkohol.

Nebývalé množství dopravních nehod (celkem 15) zaznamenali na Náchodsku během uplynulého víkendu, byť počasí a tedy ani podmínky pro řidiče, nebyly nijak extrémní. Dopravní policisté vyjeli k celkem 15 velkým nehodám, k tomu ještě řešili množství drobných kolizí, které zaznamenali motoristé nakonec jen na euroformulář.

Hlavními viníky nehod kromě nepozornosti, byl bohužel i alkohol, ten figuroval ve víkendových nehodách celkem třikrát. Pětkrát skončili účastníci s lehkým zraněním, jedenkrát se zraněním těžkým.

V mírně deštivý pátek vyjížděli k sedmi nehodám, jedna skončila lehkým zraněním, od tří nehod, vesměs drobných kolizí na parkovištích, pachatelé ujeli. Lehce zraněn skončil na vozovce po sedmé hodině ráno motocyklista, který dostal smyk na mokré vozovce v České Skalici. Po pádu se dosmýkal až do protisměrné části vozovky a narazil do protijedoucího Iveca. Dechovou zkouškou policisté na místě vyloučili alkohol, pak motocyklistu převezli na ošetření do náchodské nemocnice. Další motocyklista boural o půl třetí odpoledne ve Velichovkách. Také tento řidič se, i když bez smyku, dostal až do protisměru, kde se střetl s protijedoucí škodovkou Octavia. Po vyšetření v nemocnici byli oba aktéři z nemocnice propuštěni bez zranění.

Sobota přinesla nehody čtyři, z toho jednu s těžkým zraněním a alkoholem a jednu s lehkým zraněním a alkoholem. Těžké zranění si odnesl jeden ze dvou spolujezdců časné ranní sobotní jízdy ve Spech u Nového Města nad Metují. Dvacetiletý řidič osobního automobilu škoda Octavia v levotočivé zatáčce najel příliš na krajnici, která ho stáhla mimo vozovku, a narazil do podezdívky oplocení. Při této nehodě policisté zjistili, že mladíkovi v řízení pomáhal alkohol, přesně 1,4 promile v dechu. On a jeden spolucestující utrpěli lehké zranění, druhý spolujezdec zranění těžké. Alkohol koloval i v žilách 25letého řidiče, který krátce před třetí hodinou ráno sjel mezi Heřmanicemi a Kuksem do příkopu a přitom ještě cestou srazil dopravní značku „Pozor, přechod pro chodce. S 1,8 promile a lehkým zraněním byl převezen do nemocnice ve Dvoře Králové. Prozatím neznámý zůstal pachatel dopravní nehody, k níž došlo o půl dvanácté v Hronově. Dosud neznámý řidič fordu Fiesta začal předjíždět v době, kdy vůz škoda Octavia před ním už odbočoval vlevo. Po střetu obou vozidel, který skončil bez zranění, ovšem místo dalšího řešení z místa nehody utekl.

Neděle také dodala čtyři nehody, znovu s několika lehkými zraněními a jedním alkoholem. Pouze lehkým zraněním naštěstí skončila odpolední nehoda v 15:25 v Pěkově, která vypadala opravdu dramaticky. Motocyklista, jedoucí jako třetí v řadě zřejmě včas nezareagoval na situaci před sebou, kdy před ním jedoucí Audi 89 Cabrio muselo brzdit za autem, před kterým pobíhal na vozovce pes. Motocyklista na Hondě do kabrioletu zezadu narazil a přelétl vzduchem až mezi jeho přední sedačky, kam zapadl. Při nehodě utrpěl lehké zranění, jenže policisté ohledáním motocyklu zjistili, že má propadlou technickou prohlídku. Tento motorkář při dechové zkoušce žádný alkohol nenadýchal. Zcela jiná situace ale nastala při večerní nehodě u České Skalice v 19:41, kde se střetl cyklista s osobním vozidlem Peugeot 307. Sedmačtyřicetiletý cyklista vjel u přehradní nádrže Rozkoš na hlavní silnici 1/33 bezprostředně před jedoucí vozidlo. Řidič se sice snažil zabránit střetu a strhl řízení vpravo. Přesto ale cyklistu srazil, a náraz jej pak odhodil ještě na protijedoucí osobní vůz Kia Ceed. Dechové zkoušky obou řidičů automobilů dopadly negativně, ale cyklistova skončila s výsledkem 2,08 promile. Dopravní nehodu i všechny ostatní dopravní policisté dále šetří. Alkohol za volantem či řidítky bude samozřejmě pro všechny aktéry "pod vlivem" přitěžující.

Všem cyklistům, motocyklistům i motoristům pak policisté vzkazují, aby byli na silnicích opatrnější. Slunečné počasí jich zlákalo spoustu na cesty napříč regionem, ovšem hlavním cílem všech výletů by měl být zejména bezpečný návrat.

Por. Mgr. Eva Prachařová

17. 9. 2018 v 15:30

vytisknout e-mailem Google+