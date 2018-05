Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Video z pronásledování

PARDUBICE - Policistům ujížděl motocyklista a následně i opilý řidič vozidla.

Přesně 12 hodin po sobě pronásledovali pardubičtí policisté ujíždějící řidiče.

V prvním případě se jednalo o řidiče motocyklu Piaggio X9 500, který neuposlechl výzev k zastavení v pardubických Polabinách na ulici kpt. Bartoše. Motocyklista ujížděl policistům ve směru k vlakovému nádraží, přes železný most, za kterým odbočil vpravo na stezku podél řeky Labe směrem na městkou část Svítkov. Vzhledem k tomu, že cesta je zde poměrně hodně úzká, nepodařilo se policistům motocykl předjet. V protisměru jim však již jela na pomoc další hlídka. Po určité době řidič vjel na pole s řepkou, kde ho policisté už po svých doběhli, za použití donucovacích prostředků svedli na zem a spoutali ho. Na místě potom zjistili, že se jedná o 30letého muže, který má ještě na další tři týdny vystaven roční zákaz řízení. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, která byla negativní, nicméně testu na přítomnost omamných a psychotropních látek se ujíždějící řidič odmítl podrobit. Po nezbytných úkonech na místě zajištění byl řidič převezen na obvodní oddělení, kde si od kolegů ve zkráceném přípravném řízení vyslechl sdělení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Přesně za 12 hodin došlo k pronásledování vozidla v Lázních Bohdaneč. Místní policisté si všimli, že z autobusového nádraží vyjíždí „smykem“ vozidlo Škoda Felicia červené barvy. Otočili se proto a vozidlo chtěli zastavit. Vzhledem k tomu, že řidič Felicie šlápl na pedál a začal ujíždět, začali ho pronásledovat. Obě vozidla jela směrem k obci Rybitví. Felicie v mírném horizontu a přes plnou čáru odbočila vlevo směr místní část Horka. Po krátké době řidič vozidla nezvládl řízení, o několik málo centimetrů minul strom a při odbočení vpravo dostal vozidlo do smyku a havaroval do plotu. Ve vozidle cestovaly tři osoby, žádná z nich nebyla zraněna. U 23letého řidiče policisté provedli dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, která byla pozitivní a to 1,28 promile. Událost si převzali policisté ze skupiny dopravních nehod, kteří řidiči zadrželi řidičský průkaz a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.



Přiloženo video PČR.

23. květen 2018

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

