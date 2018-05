Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Videa a fotky na internetu

KRAJ – Výroba a následné rozesílání fotografií a videí se sexuální tématikou může být i trestné.

ilustrační fotoNa internetu se můžeme setkat prakticky s čímkoli, ať je to myšleno v dobrém nebo ve zlém. Z policejního pohledu se bohužel setkáváme právě s tou druhou stránkou, která bývá mnohdy na hraně zákona.

Děti a sociální sítě

Zveřejňování fotografií nebo videí se sexuálním obsahem bez souhlasu zúčastněné osoby řeší občas i pardubičtí policisté. Není výjimkou, že fotografie a videa vytvářejí mladiství i nezletilé děti mladší 15 let. Ty je potom odešlou pouze jedné osobě v domnění, že je ten druhý nezklame a lechtivý materiál si nechá pro sebe. Jak to tak bývá, materiál se poté velmi rychle šíří po sociálních sítích mezi známé, spolužáky, přátele na síti apod. Samotní aktéři, ale i ostatní, kteří ho pošlou do světa, si neuvědomují, že jejich počínání může být trestné. Závažné případy řeší i soud pro mladistvé.

Pokud je zúčastněnou osobou dítě, může se jednat mimo jiné i o trestné činy - Pohlavní zneužití, Šíření pornografie, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Zneužití dítěte k výrobě pornografie, Účast na pornografickém představení atd.

Viníkem se ale nestává pouze osoba, která obsah se sexuální tematikou zveřejnila, ale i lidé, kteří zprávu, fotografie nebo video přeposlali dalším. Tímto jednáním se pak mohou všichni dopouštět šíření pornografie. I samotné přechovávání fotografického, filmového, počítačového, elektronického nebo jiného pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, může být potrestán až na 2 roky odnětím svobody - § 192 odst. 1) Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Sexting

zasílání textových zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem. Převážně se jedná o komunikaci mezi osobami, které se znají – převážně životní partneři, anebo mezi lidmi, kteří se vzájemně neznají.

Rizika sextingu

Ztráta kontroly nad odeslaným materiálem

Zneužití proti zúčastněné osobě (vydírání, nátlak, hrozba zveřejnění atd.)

Sexting s nezletilými je trestné

Šíření obdobného materiálu po internetu je velmi rychlé a jeho smazání prakticky nemožné

Informujte své děti

Mluvte s nimi o možných rizicích na internetu a ukažte jim, že se na vás mohou v případě jakýchkoli pochybností obrátit. Naučte je jak se na internetu bezpečně pohybovat a komunikovat. Pokud si sami nevíte rady, vyhledejte pomoc na linkách bezpečí nebo přímo na policii.

11. května 2018

por. Bc. Jana Drtinová

tisková mluvčí

