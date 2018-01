Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Více škody než užitku

JESENÍK - Zloděj na zahradních chatkách rozbil okna a dveře za 14.000 Kč.

Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do 8 zahradních chatek a 2 přístavků. Neznámý pachatel do zahrádkářské kolonie v Jeseníku vnikl někdy v době od 29. prosince do 2. ledna. Do všech chatek se dostal podobným způsobem, a to po rozbití okna, a u přístavků vypáčil dveře. Sedm chatek a jeden přístavek pouze prohledal, ale nic zde neodcizil. Jako úlovek si pachatel nakonec odnesl motorovou pilu, vrtačky, křovinořez, ruční rozbrušovačku a láhev alkoholu, vše v hodnotě 7.400 Kč. Celková škoda na poškozených oknech a dveřích se pak vyhoupla na 14.000 Kč. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

por. Ing. Tereza Neubauerová

3. ledna 2018

