Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vážná dopravní nehoda u Žalmanova

Karlovarsko – Na místě vyhasl jeden lidský život.

V sobotu dne 11. srpna 2018 kolem 18:30 hodin řídil 30letý řidič osobní vozidlo značky Opel po silnici I/6 ve směru od Žalmanova na Karlovy Vary. Za křižovatkou na Žalmanov přejel z nezjištěných příčin do protisměru, kde právě projíždělo osobní vozidlo značky Hyundai, jenž řídil 40letý muž. Došlo k nárazu, přičemž se obě vozidla měla otočit kolem své osy. Vozidlo značky Opel bylo odraženo zpět do svého jízdního pruhu, kde narazilo do svodidel, o které se zastavilo. Vozidlo značky Hyundai se zastavilo ve svém jízdním pruhu otočeno přední částí ve směru na Karlovy Vary.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič vozidla Opel mnohačetná poranění, jenž byla neslučitelná se životem. Svým zraněním na místě podlehl. Řidič z druhého vozidla utrpěl zranění, stejně jako jeho dvě spolujezdkyně, se kterými byli převezeni do nemocnice. Silnice byla zcela uzavřena a policisté na místě odkláněli dopravu přes objízdnou trasu. Provoz byl plně obnoven krátce po 22:00 hodině. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 350 tisíc korun. Příčina dopravní nehody je nadále v šetření policistů.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

12. 8. 2018

Odkazy do noveho okna smrtelná DN Žalmanov Detailní náhled smrtelná DN Žalmanov Detailní náhled

