Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda u Horoměřic

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Tři lidé zemřeli

Vážná dopravní nehoda se stala v pátek 12. ledna letošního roku v době kolem 15:40 hodin na silnici č. 240 u obce Horoměřice.

Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo ke střetu osobního automobilu značky Škoda Superb a linkového autobusu, po kterém osobní vozidlo sjelo do příkopu a autobus narazil čelní částí do stromu. Dvaadvacetiletá řidička Superbu, čtyřicetiletý řidič autobusu a třiašedesátiletá cestující v autobuse utrpěli v důsledku této dopravní nehody zranění neslučitelná se životem. Dalších 45 cestujících bylo zraněno.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému z Prahy a Středočeského kraje, byl aktivován traumatologický plán za účelem poskytnutí rychlé první pomoci velkému množství zraněných lidí. Zranění byli převezeni do několika pražských nemocnic.

Policisté prohledávali okolí místa nehody, zda se zde nenachází další zraněné osoby z autobusu. Do této činnosti se zapojil i vrtulník s termovizí, další zraněné osoby nalezeny nebyly.

Co bylo příčinou této tragické dopravní nehody, je zatím předmětem vyšetřování.

Od roku 2013 je na tomto úseku evidováno osm dopravních nehod. Ve čtyřech případech se jednalo o střet se zvěří, jednu havárii a dvě nebezpečná předjíždění. Z naší strany není tento úsek nebezpečný, ale za nebezpečné lze považovat chování některých řidičů, projíždějících tímto úsekem.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - ZÁPAD

16. ledna 2018

