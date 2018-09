Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

KUTNOHORSKO – Střet cyklisty a osobního vozidla.

Dne 19. září 2018 v 15:35 hodin, došlo, na tříramenné křižovatce v obci Kutná Hora v ulici Kouřimská k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla. Dvaadvacetiletá řidička vozidla Škoda Fabia, započala odbočovat z ulice Na Valech z odbočovacího pruhu vlevo na vedlejší komunikaci do ulice Kremnická, přitom pravděpodobně nedala přednost pětapadesátiletému cyklistovi jedoucím na jízdním kole, který jel po hlavní pozemní komunikaci ve směru od ulice Kouřimská do ulice Na Valech. Cyklista narazil přední částí jízdního kola do pravého předního rohu vozidla Fabia, následně dopadl přes kapotu na čelní sklo vozidla Fabia, a poté na komunikaci. Přitom utrpěl poranění nohy a ruky, se kterými byl převezen do nemocnice k ošetření.

Dechová zkouška na alkohol u řidičky i cyklisty byla negativní. Technická závada na vozidle neuplatněna a ohledáním vozidla nebyla závada zjištěna. Na vozidle Škoda Fabia vznikla škoda 20.000,-Kč. Na jízdním kole vznikla dle prvotního šetření škoda ve výši 30.000,-Kč.

Příčiny, okolnosti a míra zavinění této nehody je v tuto chvíli předmětem šetření dopravních policistů.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

20. září 201

