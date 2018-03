Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vážná dopravní nehoda

CHEBSKO - Řidič vjel na červenou do křižovatky.

Dnes krátce po poledni došlo k vážné dopravní nehodě v Mariánských Lázních na světelné křižovatce v ulici Chebská. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin vjel na červenou do odbočujícího pruhu a při průjezdu křižovatkou se střetl se dvěma chodci, kteří právě přecházeli se svými dvěma psy přes přechod pro chodce. Sražený muž i přes poskytnutou první pomoc střet s vozidlem nepřežil a sražená žena byla s vážnými poraněními letecky transportována do nemocnice v Plzni. Řidič osobního vozidla byl též se svými zraněními převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice v Chebu.

Policisté na velmi frekventované křižovatce řídili provoz a dopravu částečně odkláněli na odbjízdnou trasu. Policisté se případem nadále zabývají.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

30. 3. 2018



vytisknout e-mailem Google+