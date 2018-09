Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

Strakonice – Cyklista skončil v nemocnici s vážným zraněním. (hl. schránka 974 237 116)

V úterý 25. září 2018 ve 21,15 hodin došlo na silnici I/22 u obce Nebřehovice k vážné dopravní nehodě, srážce vozidla s cyklistou. Řidič (26letý cizinec) vozidla zn. Renault Master jedoucí ve směru od Vodňan na Strakonice srazil cyklistu, který jel ve stejném směru. Řidič měl údajně míjet protijedoucí autobus a právě při míjení mělo dojít ke střetu s cyklistou. Čtyřiatřicetiletý cyklista utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Dopravní nehodu šetří strakoničtí kriminalisté, kteří vyzývají svědky dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu jeli po silnici I/22 a všimli si cyklisty jedoucího ve směru od Vodňan na Strakonice, aby volali linku 158. Dále vyzývají řidiče autobusu, případně cestující, kteří by mohli k nehodě poskytnout jakékoli informace, aby se přihlásili na linku 158 nebo na tel. č. 725 731 288.

Policisté upozorňují na důležitost osvětlení a označení reflexními prvky, které mohou předejít dopravní nehodě. Častou příčinou je právě nedostatečná viditelnost, kdy pro řidiče vozidel jsou chodci a cyklisté na neosvětlené komunikaci téměř neviditelní. Během podzimních měsíců, kdy bývá brzy šero, tma, prší nebo je mlha, jsou nejzranitelnější. Je zřejmé, že reflexní prvky odráží světlo až na vzdálenost 200 metrů. Za snížené viditelnosti jsou rozsvícená světla na jízdním kole, vpředu bílé barvy, vzadu červené, pro cyklistu povinností. Mezi další povinnou výbavu kola patří oranžové odrazky v paprscích kol, odrazka oranžové barvy na pedálech, bílá odrazka vpředu na kole a vzadu odrazka červené barvy. Důležitým ochranným doplňkem při jízdě na kole je cyklistická přilba. Přestože je podle zákona povinná pouze do 18 let, může mnohdy cyklistu zachránit před vážným zraněním a proto i dospělí by měli sami zvážit a helmu při jízdě užít.

Heslem pro podzimní čas v silniční dopravě je: „Vidět a být viděn“.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

26. září 2018

vytisknout e-mailem Google+