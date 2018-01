Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vážná dopravní nehoda

ČEHOVICE - Po střetu se dvěma stromy musel být mladík z vozu vyproštěn.

V úterý 2. ledna 2018 před osmou hodinou ráno došlo na silniční komunikaci mezi obcemi Čehovice a Čelčice k vážné dopravní nehodě osobního automobilu značky Škoda. Věc zjistil náhodný projíždějící, který ji ihned oznámil. Dle prvotního šetření pětadvacetiletý řidič pravděpodobně z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky a svým schopnostem nezvládl řízení. Následkem toho automobil vyjel mimo komunikaci, kde postupně narazil do dvou stromů. Řidič byl po havárii nalezen ve vozidle v bezvědomí. Po úspěšné resuscitaci se podrobil dechové zkoušce, která vyloučila ovlivnění alkoholem. Poté byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun. Komunikace byla z důvodu šetření a odklízení následků havárie v době od 8:30 hodin do 9:40 hodin úplně uzavřena.

Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

por. Mgr. František Kořínek

2. ledna 2018

