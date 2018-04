Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Varujeme seniory

BŘECLAVSKO: Podvodník obelstil další důchodkyni.

Břeclav - Neustále apelujeme na seniory, aby nebyli důvěřiví a nevpouštěli do svých obydlí ty, které neznají. Ovšem pořád se s takovými případy potýkáme. Poslední krádež, kdy žena zjistila, že jí doma chybí peníze i šperky, v současné době prověřujeme.

Vše se odehrálo ve středu 4. dubna v jednom břeclavském bytě. Na venkovní zvonek bytového domu zazvonil muž oblečený do pracovního oblečení, představil se jako zástupce energetické společnosti a uvedl, že jde kontrolovat plyn. Seniorku, která mu otevřela, požádal o asistenci. Předstíral, že potřebuje proměřit plynový sporák právě v jejím bytě, a proto ji poprosil, aby vyšla na hlavní chodbu a přidržela u rozvodové skříňky speciální zařízení. Během této chvíle se vrátil do otevřeného bytu, ale místo měření plynu začal prohledávat pokoje. O tom, že pracoval rychle a důsledně, svědčí i to, že seniorka na krádež přišla až za několik dní později.

Případem se nyní zabývá služba kriminální policie a vyšetřování. Podle popisu se kriminalistům podařilo sestavit identikit pachatele. Není vyloučeno, že podvodník bude v trestné činnosti pokračovat a zkusí oslovit další seniory. Chtěli bychom touto cestou varovat občany, aby byli obezřetní. V případě, že se dostanete do obdobné situace, okamžitě volejte na linku 158!

por. Mgr. Kamila Haraštová, 12. dubna 2018

