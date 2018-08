Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vandal řádil v Liptálu

VSETÍNSKO: Vandal polámal několik stromků.

Přes víkend v Liptálu u fotbalové hřiště neznámý vandal poničil mladé stromy. Škoda činí dvacet tisíc korun.

Neznámý vandal poničil v Liptálu u fotbalového hřiště celkem čtyři lipky, které byly na místo nasazeny před šesti léty. Stromky vandal přelomil v půlce kmene a způsobil tak škodu za dvacet tisíc korun.

Policisté zjistili, že k poškození došlo od sobotního večera do večera v neděli. Poškození zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin poškození cizí věci. Nadále zjišťují informace, které by je dovedly k pachateli tohoto skutku. K tomu by jim pomohla případná svědectví občanů. Žádají tímto svědky události, ať podají informace na nejbližší policejní služebně nebo prostřednictvím linky 158.

15. srpna 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

