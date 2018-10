Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V Rebešovicích se zloději moc nedařilo

BRNO VENKOV: Po vloupání do místní hospody a zahradního domku mnoho zajímavého neodnesl.

Zlodějská výprava do Rebešovic se zatím neznámému pachateli úplně nevydařila. V noci se pohodlně dostal na nezabezpečený pozemek jedenapadesátileté majitelky, kde si násilím otevřel dveře zahradního domku. V něm odcizil ruční pilku na teleskopické tyči, elektrický vyžínač a nůžky na údržbu keřů. Bez zajímavého výsledku skončilo vloupání pravděpodobně stejného pachatele do tamní hospody. Sice si násilím otevřel okno, ale do lokálu se malým otvorem nedostal. Odcizil tedy to, co měl na dosah ruky. Musel se tedy spokojit s miskou s ovocem a modemem. Celková škoda z obou vloupání je asi pět tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 4. října 2018

