Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V posledních loňských hodinách nezaháleli

BRNO VENKOV: Neznámý pachatel způsobil dvakrát padesátitisícovou škodu.

Poslední hodiny loňského roku využil zatím neznámý pachatel k vloupání do rekreačního objektu poblíž Popůvek. Zloděj se do víkendového příbytku dostal po poničení kovových dveří do sklepa. V chatě pak odcizil dva křovinořezy, motorovou pilu, rozbrušovačku a další ruční nářadí a náčiní. Hodila se mu i sada klíčů a horkovzdušná pistole. Majitel vyčíslil škodu na skoro padesát tisíc korun. O silvestrovské noci rozhodně nezahálel zatím neznámý pachatel. Ten se v ivančické místní části pohodlně dostal nezajištěnou bránou do areálu tamní firmy. Pak už si násilím otevřel okno do jedné z hal a následně stejným způsobem do dalších místností. V nich odcizil tři barevné televizory, domácí kino, šest halogenových reflektorů, šest batohů s vybavením pro bojové sporty a další věci. Škoda je skoro padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 2. ledna 2018

