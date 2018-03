Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V policejní síti skončilo 16 opilých teenagerů

ÚSTÍ NAD LABEM - Policisté se zaměřili na podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

V pátek v deset hodin večer se na území města Ústí nad Labem realizovala bezpečnostní akce, jejímž cílem byla kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým. Je to právě alkohol, se kterým se v poslední době bohužel setkáváme až příliš často. Ať již to je podnapilá mládež, která se následně dopouští různých drobných přestupků proti majetku nebo veřejnému pořádku nebo nezodpovědní opilý řidiči.

Policisté během pěti hodin zkontrolovali desítky teenagerů, kdy zjistili 16 podnapilých, kteří nedovršili 18 let. Nejmladšímu z nich bylo 14 let. Reakce rodičů tohoto chlapce, kterým policisté následně volali, byla taková, že má zítra 15. narozeniny a že to vlastně vůbec nevadí, protože slaví. Nevyšší naměřenou hladinou alkoholu bylo 1,43 promile u 17 letého chlapce.

Akce zaměřená na podávání alkoholu dětem byla zakončena tři hodiny po půlnoci. Dnes už ale víme, že akce obdobného charakteru se budou opakovat i v budoucnu.

Ústí nad Labem 26.3.2018

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

